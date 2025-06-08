بتكليف من رئيس الجمهورية ،وزير الشؤون الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث بمدينة نيس..

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، الوفد التونسي الذي سيشارك في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيط التي ستحتضنها مدينة نيس بفرنسا خلال الفترة الممتدة من 9 الى 13 جوان 2025، وفق ما اعلنته وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها الاحد.

وأضافت الوزارة، ان هذا المؤتمر ينعقد تحت عنوان “مؤتمر الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة: حفظ المحيطات واستخدامها على نحو مستدام من أجل تنمية مستدامة”.

وسيتولى وزير الشؤون الخارجية، بهذه المناسبة، إلقاء كلمة تونس وسيستعرض مقاربتها في معالجة القضايا البيئية والتنمية المستدامة بالإضافة إلى انتظاراتها من المؤتمر باعتباره يشكّل منصة شاملة لحشد الدعم من أجل تنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بصحة البحار والاستخدام المستدام للموارد البحرية.

وسيشكل المؤتمر فرصة لتونس لعرض الإنجازات والتحديات التي تواجه النظام البيئي والبحري على المستوى الوطني، فضلا عن بناء شراكات واستقطاب استثمارات تهدف لحماية البيئة البحرية في تونس وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

كم سيتطرق المؤتمر إلى قضايا المحيطات الرئيسية والمتمثلة في التعدين في قاع البحار واعتماد المعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي وتنظيم الصيد المفرط، بالإضافة الى استعراض كافة التحديات الماثلة والفرص المتصلة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة.