عاجل/ جيش الاحتلال يختطف السفينة “مادلين” المتوجّهة الى غزّة

قال تحالف أسطول الحرية، إن جيش الاحتلال صعد على متن سفينته مادلين المتوجهة إلى غزة وانقطع الاتصال بها، بينما نقلت إذاعة الجيش بأن كوماندوز البحرية سيطر على السفينة.

واتهم تحالف أسطول الحرية قوات الاحتلال باختطاف المتطوعين على متن السفينة مادلين، ومن أولئك المتطوعين مراسل قناة الجزيرة مباشر عمر فياض.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله إنه يجري اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود بعد السيطرة عليها.

وأضاف المصدر أنه يتم التحقق من هويات الأفراد الذين كانوا على متن السفينة تمهيدا لاستجوابهم، وأشار إلى أن الاستجواب سيتم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في ميناء أسدود.

وبث جيش الاحتلال صورا للحظة اعتقال جميع الأفراد من النشطاء الأجانب على متن السفينة مادلين.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف أسطول الحرية الذي نظم هذه الحملة لكسر الحصار عن غزة، أن صفارات الإنذار انطلقت على متن سفينته مادلين، وأن زوارق حربية للاحتلال اقتربت منها وحاصرتها تزامنا مع تحليق مسيرة إسرائيلية وإلقائها سائلا أبيض مجهولا على السفينة.

وكانت “مادلين” أبحرت مطلع جوان الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه قطاع غزة، في رحلة تهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل الكيان المحتل.

وتحمل هذه السفينة على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة منهم مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن ائتلاف أسطول الحرية، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وقد سُميت السفينة على اسم “مادلين كُلاب” أول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في قطاع غزة، وقد فقدت والدها ومصدر رزقها بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

الجزيرة