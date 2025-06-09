عاجل/ المتحور الجديد “نيمبوس”: د.دغفوس يبيّن مدى خطورته على تونس

قال المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس، اليوم الاثنين، “إن تونس حقّقت مناعة مكتسبة “جيدة” ضد كوفيد 19 وظهور المتحور الجديد “نيمبوس” لا يمثل خطورة على بلادنا.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المتحور الجديد لا يبعث على القلق لا سيما وأن أعراضه اقل حدّة، حتى من الفيروسات الموسمية، ولا يمثل خطورة في اثارة موجات حادة للعدوى، مضيفا أن تونس لم تسجل أية اصابات بهذا المتحور.

وشدد على “أن المناعة المكتسبة في تونس تحققت جراء الإصابات المسجلة بكوفيد19 منذ ظهوره في تونس في مارس سنة 2020 وتعززت بفضل حملات التلقيح الوطنية”.

وأضاف “أن المختبر المرجعي للتحاليل بمستشفى شارل نيكول أثبت تراجعا كبيرا لانتشار الكورونا في تونس خاصة خلال السنة المنقضية والسنة الحالية وذلك بتسجيل معدل حالتين أو اثنين في الاسبوع الواحد.

وقال إن تونس تسجل صفرا من الحالات منذ قرابة أربعة أسابيع وهو ما جعلها في منآى عن موجات الانتشار الحادة لفيروس كوفيد 19 في الفترة الاخيرة في الدول الأوروبية.

وتابع بالقول “غير ان هذه المناعة المكتسبة ضد كوفيد لم تمنع الانتشار الواسع للفيروسات الموسمية والتي أدت في كثير من الاحيان الى الايواء بالمستشفيات”، محذّرا أصحاب الامراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا والفيروسات الموسمية.

وأوضح ان المتحور الجديد من كورونا “نيمبوس”، الذي يعد من متفرعات المتحور “أوميكرون” ويعرف بالاسم العلمي “أن .بي 1.8.1,” N.B.1.8.1″، قد بدأ في الظهور منذ جانفي 2024 في الصين وانتقل الى عدد من البلدان الاوروبية منذ شهري مارس وأفريل 2025 ، مشيرا الى ان نسبة انتشاره حاليا في العالم تقدر بحوالي 10 بالمائة في حين لم تتجاوز منذ حوالي الشهر نسبة 2 بالمائة.