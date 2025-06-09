عاجل/ “قافلة الصمود” لم تتحصّل على تصريح الدخول الى مصر إلى الآن

كشف عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والمتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود البرية، وائل نوار، أنهم لم يتحصلوا إلى الآن على تصاريح الدخول إلى الأراضي المصرية ومنها إلى العريش ورفح.

وبخصوص الدخول الى ليبيا، قال وائل نوّار، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين، إن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين نسّقت مع منظمات المجتمع المدني بليبيا والتي بدورها ستقوم بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ولفت عضو التنسيقية إلى أن 1500 شخص سجلوا للمشاركة في القافلة مرجحا أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى والتي تقدّر بـ 1700 مشارك مضيفا أن الحافلة غادرت مدينة مساكن في اتجاه ولاية صفاقس.

وأوضح أن الأمور التنظيمية جاهزة من سيارات وشارات لفريق التنظيم والفريق الإعلامي والفريق الطبي وسيارتي إسعاف.