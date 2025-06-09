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الكشف عن حصيلة الوفيات في صفوف الحجيج التونسيين.. #خبر_عاجل

2025/06/09 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

أكد المنسق العام للبعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة، محمد السوسي تسجيل 4 وفايات في صفوف الحجيج التونسيين مشيرا الى ان الوفاة كانت طبيعية وان الحجيج ادوا بنسبة 100 بالمائة مشعر عرفة وهي سابقة اولى في تاريخ البعثات الرسمية.
واضاف محمد السوسي في تصريح لديوان اف ام، اليوم الاثنين، ان الوضح الصحي للحجيج التونسيين مطمئن وان البعثة الصحية تقوم بزيارت طبية يومية لكامل الوفد التونسي مشيرا الى انه تمت اليوم احالة ثلاثة حجيج الى المستشفيات السعودية من اجل متابعة حالتهم الصحية والقيام بالاجراءات الطبية اللازمة.

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