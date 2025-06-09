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عاجل/ موعد دخول اتفاق رخص السياقة بين تونس وإيطاليا حيّز التطبيق

2025/06/09 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

أعلنت سفارة تونس بروما، في بلاغ اليوم الإثنين 9 جوان 2025، ان الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال بين الحكومتين التونسية والإيطالية حيز التطبيق بداية من 20 جويلية المقبل.
وذكرت سفارة تونس، أن تطبيق هذا الاتفاق يأتي بعد المصادقة عليه من قبل المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين.
وأبرزت ان الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تطبيق هذا الاتفاق، ولاسيما من قبل وزارات الخارجية والنقل بكل من تونس وإيطاليا.
يذكر ان مجلس نواب الشعب، كان قد صادق يوم 13 ماي المنقضي، على قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين تونس وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.

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