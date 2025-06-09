عاجل/ الأمم المتّحدة تحذّر من استمرار انتشار الجراد في شمال افريقيا

توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) استمرار انتشار أسراب الجراد الصحراوي البالغ والأسراب الصغيرة في ليبيا وشمال أفريقيا خلال شهري جوان وجويلية، على أن تبدأ بالتحرك تدريجيا نحو الجنوب باتجاه منطقة الساحل.

و أوضحت المنظمة أن أسراب الجراد لا تزال تتشكل في شمال أفريقيا، خاصة في ليبيا وتونس والجزائر، متوقعة انطلاق مرحلة التكاثر الصيفي قريبا في جنوب الجزائر وشمال النيجر وموريتانيا.

وأشارت إلى رصد تفشي كبير في مناطق متفرقة من ليبيا، خصوصا في شمال مدينة غات، جنوب غدامس، وقرب مدينة سبها، بالإضافة إلى تواجد الأسراب الصغيرة في تازربو وجنوب بني وليد، حيث تطورت الحوريات خلال ماي وتواصل نموها في جوان.

وأضافت المنظمة أن الأسراب الصغيرة ستبدأ قريبا في الطيران وتشكيل مجموعات أكبر في شمال ليبيا، تونس، وشمال الجزائر، على أن تبدأ أغلبها التحرك جنوبا بحلول منتصف جوان، بحثا عن أماكن هطول الأمطار المناسبة للتكاثر.

وأكدت المنظمة انتهاء موسم التكاثر الربيعي في مصر والسودان والسعودية، مع احتمال بدء تكاثر محدود على الحدود الهندية-الباكستانية.

ودعت “الفاو” إلى تكثيف جهود المراقبة والمكافحة في ليبيا وشمال أفريقيا، للحيلولة دون تحول هذه الأسراب إلى تهديد حقيقي على الأمن الغذائي في المنطقة.

وكالة الأنباء الليبية