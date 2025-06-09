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عاجل/ إندلاع حريق في مزارع القمح بمنطقة تيبـار

2025/06/09 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

اندلع ظهر اليوم الاثنين 9 جوان 2025، حريق في إحدى مزارع القمح التابعة للمركب الفلاحي الدولي، في منطقة تيبار من ولاية باجة.
وقد أدى ذلك إلى إتلاف حوالي نصف هكتار من مزروعات القمح، وفق ما نقلته اذاعة ديوان أف أم .
ودعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في تيبار، محمد علي المجري، إلى ضرورة التسريع بإحداث مركز للحماية المدنية في المنطقة، من أجل التدخل السريع والحدّ من الخسائر المتكررة.
كما أكد المجري أن الاتحاد المحلي يطالب بذلك منذ سنة 2013، دون أي استجابة من الجهات المعنية، على حدّ تعبيره.
يشار إلى أنّ حريقا إندلع يوم الجمعة الفارط، حيث أتت النيران على حوالي 50 هكتاراً من محاصيل القمح.

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