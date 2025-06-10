سليانة: النظر فى سبل تجاوز الصعوبات التى تحول دون اتمام انجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة

تشهد عدد من مشاريع التنمية المندمجة المنجزة بمعتمديات من ولاية سليانة، بعض الصعوبات التي تحول دون تقدم أشغالها، وفق منسق مشاريع التنمية المندمجة كمال الصادقي.

وذكر الصادقي أن جلسة عمل إنعقدت خلال الأسبوع المنقضي بمقر الولاية، بهدف حلحلة أبرز الصعوبات التى تعطل عملية الانجاز، والمتمثلة خاصة في توفير إعتمادات إضافية وحث المقاولين على الترفيع في نسق العمل.

وأضاف أن نسبة تقدم أشغال مشروع تزويد منطقة العراوة-عرقوب الزعرور بمعتمدية سليانة الشمالية بلغت 85 بالمائة (بكلفة 1.2 مليون دينار) وهي لفائدة 134 عائلة، لافتا إلى أن المشروع يتطلب اعتمادات إضافية تقدر ب151 ألف دينار، باعتبار أن البئر المزمع ربطها بالشبكة سجلت هبوطا كليا للمنسوب.

وأفاد بأن نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مسلكي فم الصيد وعين سليمان بلغت 45 بالمائة (بكلفة 1.9 مليون دينار) وقد اذنت السلط الجهوية بإعداد قرار تنبيه للمقاول وسيتم في حال تعذر الإنجاز إعداد مقترح لفسخ الصفقة.

واشار الى أنه تم تجاوز جملة من الإشكاليات المتعلقة يتهيئة الحي الشعبي المزقية بمعتمدية سليانة الشمالية والمتمثلة أساسا في تسرّب المياه لشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإستئناف المقاولة للأشغال، ومن المنتظر أن يتم القبول الوقتي للأشغال في غضون 20 يوما.

وبخصوص بناء مركز إقامة بمعتمدية مكثر، أفاد الصادقي بأنّ نسبة تقدم الأشغال بلغت 85 بالمائة (بكلفة 1.5 مليون دينار) وسيتم عقد جلسة في الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان في الأيام القليلة القادمة بحضور جميع الهياكل المتدخلة، للنظر في الإشكاليات الفنية ودعوة المقاولة الى التسريع في نسق الإنجاز.

وذكر بالمناسبة، أنّ التكلفة الأولية لمشروع بناء فضاء ترفيهي بالحي الإداري بمعتمدية سليانة الجنوبية تقدر ب1.9 مليون دينار، وأن الاعتمادات المخصصة من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية تبلغ حوالي 810 ألاف دينار، مبينا انه من المنتظر تخصيص اعتمادات إضافية والتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبلدية سليانة للمساهمة في التمويل.