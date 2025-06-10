المهدية: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بإنتاج قرابة 115 ألف قنطار

انطلق، اليوم الثلاثاء، بإحدى الضيعات الواقعة بمنطقة بومرداس موسم حصاد الحبوب بولاية المهديّة، وسط تقديرات بإنتاج قرابة 115 ألف قنطار موزّعة إلى 40830 قنطارا من القمح الصلب و74140 قنطارا من الشعير، وفق معطيات المندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية.

وتقدر المندوبية المساحة المبذورة خلال الموسم الحالي بحوالي 12160 هكتارا، بينما تعادل المساحة القابلة للحصاد 10160 هكتارا، موزّعة إلى 3080 هكتارا من القمح الصلب (80 هك منها مروية) و7080 هكتارا من الشعير (80 هك مروية).

ويتوقع أن تنتج المساحات المروية بالجهة خلال هذا الموسم، الذي أشرف على افتتاحه والي المهدية، أنيس العذاري، 3360 قنطارا من القمح الصلب و3600 قنطار من الشعير، لتبلغ بذلك المساحات المروية الجملية نسبة 6 بالمائة من المساحة المبذورة.

وكانت السلط الجهوية قد خصّصت مجموعة من الجلسات للوقوف على الاستعدادات الكفيلة بإنجاح موسم الحصاد، كما انطلقت جميع المصالح ذات العلاقة في تأمين الصابة من خلال مسح المسالك الفلاحية، وحماية الحقول من الحرائق، وتوعية الفلاحين حول صيانة الآلات الحاصدة، فضلا تعهد مركز التجميع الوحيد بالجهة الواقع بالجم بالطلاء والتنظيف والصيانة (يتسع لنحو 7000 قنطار من الحبوب).

يشار إلى أن أغلب فلاحي الجهة ينشطون في مجال تربية الماشية، لذلك يقع تخزين أغلب المحصول خاصة من الشعير لاستعماله كأعلاف لمواشي.