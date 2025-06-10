تزامنا مع رأس السنة الهجرية: حدثـان فلكيّـان نـادران..

تزامنا مع دخول السنة الهجرية الجديدة، يشهد القمر حدثين فلكيين نادرين هذا الشهر، حيث يمر في وقت الغسق بالقرب من كوكب عطارد ثم يقترب بشدة من المريخ.

ووفقا لوكالة ناسا، سيكون عطارد مرئيا فوق الأفق الغربي لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة بعد غروب الشمس.

ففي يوم الخميس (26 جوان)، سيظهر هلال قمر رفيع جدا بين عطارد والنجمين الساطعين في كوكبة الجوزاء بولوكس وكاستور، مما يوجد خطا قصيرا من الأضواء في السماء بعد غروب الشمس، وفي يوم الجمعة (27 جوان)، سيكون الهلال أعلى في السماء، مباشرة فوق عطارد.

وذكر موقع “ذا ساينس لايف” أن الأمر ذاته ينطبق على ما يمكن اعتباره أبرز مشهد فلكي لهذا الشهر، وذلك يوم الأحد (29 جوان)، حين يحصل هواة الفلك على مشهد مذهل لهلال قمر مضاء بنسبة 24 بالمئة يظهر مباشرة تحت المريخ في كوكبة الأسد، مع مسافة فاصلة لا تتجاوز 0.2 درجة (12 دقيقة قوسية) بينهما.

ورغم أن رؤية القمر وعطارد معا في السماء الليلية أمر نادر، وكذلك قرب القمر من المريخ، فإن الاقترانات بين قمرنا الطبيعي والكواكب ليست أمرا غير معتاد.

وتدور الكواكب حول الشمس على مستوى شبه موحّد يُعرف باسم “مسار البروج”، وهو نفس المسار الذي تسلكه الشمس في السماء النهارية كما تُرى من الأرض. مدار القمر حول الأرض ليس مطابقا تماما، لكنه يميل عن مسار البروج بمقدار خمس درجات فقط.

يعبر القمر مسار البروج مرتين كل شهر (ومن هنا جاء الاسم، لأن هذا التداخل يؤدي أحيانًا إلى حدوث الكسوف الشمسي والقمري)، ولهذا السبب يمكن أن يقترب كثيرًا من أحد الكواكب من منظورنا الأرضي.