عاجل/ بسبب تكرّر حوادث المرور: إتّخاذ إجراءات وقائية بهذه الولاية



شرع الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور، أمس الاثنين، مرفوقا بأعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، في إحصاء نقاط الاختطار وتكرار الحوادث ضمن برنامج عمل بكافة ولاية باجة.

وتم خلال هذا الإحصاء وفق بلاغ للمرصد الوطني لسلامة المرور نشر اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، معاينة نقاط اختطار بكل من معتمديات المعقولة وتيبار ، ووقع الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية في معتمدية المعقولة تمثلت في تركيز إشارات زجاجية ارتحاجية بالنقطة الكلم 33 (نقطة تكرار حوادث)، وجميع المفترقات الموجودة قبل وبعد المفترقات من الجهتين، وتمديد الرصيف الأوسط بالنقطة كلم 34 وترك مجالين للمرور على مستوى حي الأنس وحي سبع عوينات.

كما تم الاتفاق على تركيز زلاقات الأمان من النقطة الكلم 48600 إلى النقطة الكلم 49 باتجاه باجة بداية من منطقة بارش، وتركيز زلاقات الأمان من النقطة كلم 52 إلى النقطة كلم 53 بسيدي إسماعيل وكذلك على مستوى الجسور ومجاري الأودية .

أما بالنسبة لمعتمدية تيبار، فقد تقرر تركيز زلاقات الأمان من النقطة الكلم 9 إلى النقطة كلم 4 بالطريق الجهوية 75 على المنحدرات الخطيرة وتركيز الإشارات التحذيرية بالمنعرجات، إضافة إلى معالجة الحفر بالطريق ذاته وتحرير الرصيف بمعتمدية تيبار.