عاجل/ العفو الدوليّة تدعو لتأمين مسار قافلة الصمود وتسهيل عبورها نحو وجهتها

أشادت منظمة العفو الدولية بتونس، بمبادرة ‘قافلة الصمود من أجل غزة’ التي انطلقت بتونس.

ودعت المنظمة في بيان اليوم الثلااء، إلى تأمين مسار القافلة وتسهيل عبورها نحو وجهتها.

كما عبّرت عن دعمها لمبادرة المسيرة نحو غزة، وحيّت جميع المبادرات المدنية والحقوقية الرامية إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وإلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى شعب يواجه كارثة إنسانية متفاقمة.

دعت العفو الدولية بتونس الدول كافة إلى التحرّك الفوري، وإلّا فإنها تخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.

وطالبت الدول بأن تُدين علنًا اعتراض إسرائيل قارب ‘مادلين’ واحتجاز طاقمه، وأن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من كانوا على متنه.

وقالت إنّ اعتراض إسرائيل لقارب ‘مادلين’، رغم الدعوات الدولية المتكررة لضمان عبوره الآمن، يسلّط الضوء مجددا على واقع الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه إسرائيل منذ عقود.

وشدّدت على أنّ الإفلات من العقاب يشجّعها على المضيّ قدمًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، والإبقاء على حصار خانق وغير قانوني دام أكثر من 18 عامًا.

وأكّدت منظمة العفو الدولية من جديد ضرورة الرفع الفوري للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، باعتباره شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي، وضرورة إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.