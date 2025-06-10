عاجل/ هذا ما تقرّر ضد عنصر تكفيري خطّط لعمليّات إرهابية

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخّرا، بالسجن 20 سنة في حقّ تكفيري خطّط للقيام بعمليات إرهابية باستعمال أحزمة وعبوات ناسفة.

ووفق ما نقلته موزاييك اليوم الثلاثاء، فإنّ المتّهم كان يتبنى الفكر الجهادي التفكيري، ويتواصل مع عدّة عناصر إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، وقد مكّنوه في إحدى المناسبات من فيديو لتعلم صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وللغرض اقتنى مواد كميائية وأخرى متفجرة لصنع تلك المتفجرات، إلاّ أنّه تمّ التفطّن له ليتم القبض عليه وإفشال المخطّط الإرهابي المذكور.

وبتفتيش منزله، تمّ حجز مواد أولية تستعمل في صناعة المتفجرات، وكتب تحرض على الجهاد والقتل والتكفير.