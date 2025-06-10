عاجل/ من بينهم أستاذة : الاحتفاظ بـ 6 أشخاص إثر تورطهم في الغش في الباكالوريا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم أستاذة بأحد المعاهد الثانوية الخاصة، إثر ضبطهم بصدد تنفيذ عمليات الغش بواسطة أجهزة ورقائق إلكترونية وهواتف ذكية في امتحان الباكالوريا، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، مساء اليوم الثلاثاء