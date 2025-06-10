عاجل/ قافلة الصمود: مئـات الليبيين يرغبون في المشاركة

عاجل/ من أجل تهم تتعلق بالخيانة والتدليس وتبييض الأموال: رفض مطلب الافراج في حق هؤولاء..

عاجل/ حكم قضائي جديد في حق نبيل القروي وشقيقه..

احتفالات العيد تتحول الى مأساة: هلاك طفل اختناقا داخل سيارة والده..ما القصة؟!..

عاجل/ من بينهم أستاذة : الاحتفاظ بـ 6 أشخاص إثر تورطهم في الغش في الباكالوريا

2025/06/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم أستاذة بأحد المعاهد الثانوية الخاصة، إثر ضبطهم بصدد تنفيذ عمليات الغش بواسطة أجهزة ورقائق إلكترونية وهواتف ذكية في امتحان الباكالوريا، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، مساء اليوم الثلاثاء

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn