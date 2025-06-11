تصفيات أوروبا لمونديال 2026: هولندا والنمسا تحققان فوزين كبيرين على مالطا وسان مارينو

أحرز منتخبا هولندا والنمسا امس الثلاثاء فوزين كبيرين ومهمين في مشوارهما خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا وذلك على حساب مالطا (8- صفر) وسان مارينو (4- صفر) على التوالي.

وفي المباراة الأولى، حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على ضيفه المالطي بنتيجة 8-صفر في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة.

وسجل الأهداف الثمانية كل من ممفيس ديباي في الدقيقتين (9 من ركلة جزاء و16)، وفيرغيل فان دايك في الدقيقة (20) وتشافي سيمونز في الدقيقة (61) ودونيل مالين في الدقيقتين (74 و87) ونوا لانغ في الدقيقة (80) وميكي فان دي فين في الدقيقة (90+ 2).

وفي نفس المجموعة، فازت فنلندا على ضيفتها بولونيا بنتيجة 2-1.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المركز الثاني بفارق نقطة خلف فنلندا التي جمعت 7 نقاط من 4 مباريات، بينما بقي منتخب مالطا بلا رصيد بعد الخسارة في 4 مباريات، ليتذيل الترتيب في المركز الخامس فيما تجمد رصيد بولونيا عند 6 نقاط في المركز الثالث من 3 مباريات.

ففي المباراة الثانية، أحرز منتخب النمسا فوزا كبيرا على مضيفه منتخب سان مارينو بنتيحة 4-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة.

وسجل الأهداف الأربعة كل من ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقتين (3 و15) وميكائيل غريغوريتش في الدقيقة (11) وكريستوف باومغرتنر في الدقيقة (27).

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب البوسنة والهرسك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات، فيما خاض منتخب

النمسا مباراتين فقط.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خوضه أربع مباريات.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعةن, فاز منتخب رومانيا على نظيره القبرصي 2-صفر). وسجل فلوريان تاناسي ودينيس مان الهدفين في الدقيقتين (43 و90+ 2).

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف منتخب النمسا بعد خوضه أربع مباريات، فيما تجمد رصيد قبرص عند ثلاث نقاط في

المركز الرابع (قبل الأخير).

وفي إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حقق المنتخب الصربي فوزه الأول بعد تغلبه على ضيفه منتخب أندورا بنتيجة 3-صفر في الجولة الرابعة من

المجموعة الحادية عشرة.

ويدين منتخب صربيا بالفضل في فوزه إلى لاعبه ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل الأهداف الثلاثة “هاتريك” في الدقائق (12 و24 و53 من ركلة جزاء).

وفي نفس المجموعة، تعادلت لاتفيا وضيفتها ألبانيا 1-1.

ورفعت صربيا بفوزها الأول في مباراتين رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن ألبانيا الثانية برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، و5 نقاط عن إنقلترا

المتصدرة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما منيت أندروا بهزيمتها الرابعة تواليا وبقيت بلا رصيد.