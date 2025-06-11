تزامنا مع مثولها أمام القضاء مجددا: وقفة تضامنية مع عبير موسي..

ينظم الحزب الدستوري الحر وقفة تضامنية مع رئيسته عبير موسي يوم غد الخميس 12 جوان 2025 أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس بمناسبة مثولها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقفه الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022

وجدد الحزب في بلاغ له إدانته لما اعتبره تنكيلا و اضطهادا تتعرض له عبير موسي منددا ‘ بإحتجازها بعد قضائها عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرا) الجائرة المحكوم بها ضدّها في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقها’ ، حسب البلاغ

وذكر الحزب بأنّ هيئة الدّفاع قاطعت النيابة أمـام الـدائرة الجنـائيّـة ولـم يقـدِّم الـمحامون نياباتهم عن رئيسة الحزب إحتجاجًا على عدم دستوريّة المحاكمة وعدم شرعيّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال ، وفق البلاغ

ودعا الدستوري الحر الى تسهيل نفاذ المشاركين إلى مكان التظاهرة خلال هذه الوقفة التضامنيّة.