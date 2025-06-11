اعترفت بتعدد علاقاتها: فتاة الـ16 سنة تقتل رضيعها بعد أن عجزت على اثبات نسبه..

في واقعة صادمة أقدمت فتاة تبلغ من العمر 16 على قتل ابنها حديث الولادة داخل مستشفى دار السلام في مصر بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة دخول فتاة بصحبتها رضيع حديث الولادة حمام المستشفى وخرجت بدونه ثم غادرت.

واثر دخول عاملة النظافة الحمامات فوجئت بالرضيع وقد فارق الحياة، فأبلغت أمن المستشفى الذي أبلغ رجال الشرطة بالواقعة، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تم رصد المتهمة وضبطها حسب ما اورده موقع المصري اليوم.

وقد اعترفت الفتاة المتهمة خلال التحقيق معها بقتل رضيعها كما اعترفت بانها متعددة العلاقات واقاكت علاقات مع كتير مع الشباب والرجال وحملت سفاحا دون أن تعرف من هو والد هذا الطفل وهو ما دفعها لقتله خاصة وأنها لا تستطيع اثبات نسبه وفق تعبيرها.