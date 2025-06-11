عاجل/ جامعة كرة القدم تعلن عن قرار هـام

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بلاغ اليوم الاربعاء 11 جوان 2025، قرارها بإيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع المزودين الحاليين، دون استثناء، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأرجعت الجامعة هذا القرار إلى ”حرصها على إرساء تصرف حديث وناجع قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، ولمزيد تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة والعادلة، واعتباراً لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولما يفرضه الإطار القانوني المنظّم للصفقات العمومية”، وفق نص البلاغ.

كما قررت الجامعة التونسية لكرة القدم أيضا دعوة المصلحة المختصة إلى إعداد إعلانات استشارات وطلبات عروض بخصوص جميع حاجيات الجامعة، سواء كانت متعلقة بالتجهيزات أو الخدمات أو أي نوع من التزود، مع الانطلاق الفوري في تنفيذ هذا الإجراء، حتى تتمكن المصالح المعنية من إعداد الملفات الفنية والإدارية الضرورية، وضمان استمرارية المرفق في كنف احترام القانون، بالإضافة إلى منع إمضاء أذون التزود دون توفر الإجراءات والتراتيب المذكورة أعلاه.