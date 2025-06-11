عاجل/ غزّة: مجموعة مسلّحة تستهدف “حماس” وتعتزم تشكيل حكومة

أكد غسان دهيني، نائب ياسر أبو شباب قائد ما يُعرف بـ”القوات الشعبية” في رفح، أن مجموعته تمتلك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تتمحور حول مواصلة التصعيد ضد حركة “حماس”.

وأوضح أن نشاط الميليشيا خلال الأيام الأخيرة تركز على تنفيذ عمليات تستهدف عناصر الحركة، في إطار ما وصفه بـ”جهود لاستعادة الأمن وحماية المدنيين في قطاع غزة”، وفق ما نقل موقع قناة “i24NEWS” الإسرائيلية.

كما شدد دهيني على ما وصفه بـ”أهمية ملاحقة المجرمين، وحماية ممتلكات سكان قطاع غزة”، مؤكداً أن هدفهم هو “القضاء على هذه العناصر لضمان أمن المدنيين”.

وتطرق دهيني إلى أول عملية هجومية نفذها عناصر من القوات الخاصة التابعة لمجموعته، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد شرطة “حماس الخاصة”، قائلاً: “إنهم قذرون – سنواصل ضربهم ولن نتراجع. استخدمنا قذائف آر بي جي ضدهم، ولن نتوقف. هذه هي الطريقة التي نحمي بها سكان قطاع غزة. وفي وقت لاحق، سنعمل على تشكيل حكومة محلية في شمال رفح”.

يُذكر أن ياسر أبو شباب كان قد ظهر في تسجيل مصور في وقت سابق، أكد فيه أن قواته تسيطر على مناطق قال إنها “تحررت من حماس”، مشيراً إلى وجود تنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات وحماية المدنيين.

كما برّر وجود قواته في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية بأنه “خيار فرضته الظروف، وليس قرارًا ذاتيًا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل سلحت ودعمت جماعات معارضة لحماس في غزة.

فيما اعتبر يائير غالان، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، أن “نتنياهو، الذي حوّل مليارات الدولارات إلى حماس في حقائب نقدية، بناء على فكرة خاطئة مفادها أنها ستؤدي إلى تغيير مواقفها، يُروّج الآن لفكرة خطيرة جديدة مفادها تسليح ميليشيات غزاوية مرتبطة بداعش”.

العربية.نت