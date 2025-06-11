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عاجل/ إعلام جزائري: إيقاف محامين في مطار القاهرة كانوا ينوون الالتحاق بقافلة الصمود

2025/06/11 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

تم إيقاف 3 محاميين من الجزائر في مطار القاهرة بمصر، كانوا ينوون الالتحاق بقافلة الصمود البرية التي تتجه نحو الأراضي المصرية، وفق ما نقلته صحيفتا “الشروق” و”الخبر” الجزائريتين عن المحامية فتيحة رويبي.
وقالت المحامية في اتصال مع “الخبر”، اليوم الاربعاء 11 جوان 2025، بأن المعنيين هم : مصطفاوي سمير ومحمد عاطف بريكي وعباس عبد النور، بمعية نشطاء آخرين، يزيد عددهم عن الثلاثين ناشطا.
وأضافت أنه قد “جرى سحب هواتفهم ووثائقهم، دون أي مبرر قانوني واضح، معبّرة عن تنديدها بهذا التصرف “التعسفي الذي يُشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية التنقل وكرامة المواطن الجزائري، وخاصة حين يتعلق الأمر بمحامين يمثلون الجزائر في إطار مهني أو حقوقي”.
وطالبت رويبي السلطات الجزائرية ووزارة الخارجية بالتدخل لحماية رعاياها، وضمان سلامة وحرية المحتجزين.

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