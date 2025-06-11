عاجل/ هذه الولاية لم تسجّل أيّ حالة غش باستعمال التكنولوجيات الحديثة في البكالوريا

كشف المندوب الجهوي للتربية بالمهدية، محمد علي بيوض، في ختام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيل أيّ حالة غش باستعمال الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة في كل الاختبارات، مقابل ضبط وثائق لدى تلاميذ في مناسبتين أو ثلاثة ويرجح أنّهم احتفظوا بها سهوا”.

وأوضح أنّ الوقاية مثّلت الخطّة المتّبعة من قبل أعوان وأطارات المندوبية، حيث تلقى عدد هام منهم تكوينا خاصّا حول سبل مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية.

وأضاف، في ذات السياق، أنّه تم تكليف مسؤول من المندوبية بكلّ مركز من مراكز الامتحانات من أجل استقبال التلاميذ أمام مدخل المعهد والكشف بواسطة تطبيقة ذكية عن أي جهاز أو وسيلة اتصال ذكيّة.

وقال إنّ “نجاح كل تلميذ في هذه الدورة الرئيسية سيكون حتما بفضل مجهوده الذاتي”، معتبرا أن الوعي والإرشاد الذي شمل التلاميذ وأولياءهم كان له دور في التقليص من حالات الغش، وفق تقديره.

يشار إلى أن 4549 تلميذا ترشحوا لامتحان الباكالوريا 2025 بجهة المهدية موزعين على 23 مركز امتحان، مقابل 4064 خلال العام المنقضي أي بزيادة تعادل 9ر11 بالمائة.