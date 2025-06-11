عاجل/ الإطاحة بمنحرفين روّعـا أهالي خزندار

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، من الاطاحة بعنصرين تورّطا في اعمال سلب بالجهة، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

حيث تورّط العنصر الاول، في ترويع القصر بالجهة بالسلب والعنف وافتكاك هواتفهم وأموالهم وأغراضهم.

وبالتحري معه، تبيّن أنّه محلّ 8 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل افتكاك متاع الغير باستعمال العنف الشديد. وتبيّن أيضا أنّه مُحَال بحالة فرار ومفتّش عنه منذ 2022، لتاذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

اما العنصر الثاني، فقد منفّذ عملية سلب لمواطن بالجهة، وحاول افتكاك هاتفه الجوّال.

وبمزيد التحرّي معه، اعترف بارتكاب عدة عمليات سلب مماثلة لعشرات المتضرّرين.

وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرّر الاحتفاظ بالمتّهم وإدراج شريكه بالتفتيش.