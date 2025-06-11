عاجل/ إسرائيل تُطالب مصر بمنع “قافلة الصمود” من المرور

طالب وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مصر، اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بمنع مرور قافلة ‘الصمود’ المتجهة برا إلى غزة، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس”.

وغادرت قافلة ”الصمود” تونس العاصمة صباح الثلاثاء 10 جوان بمشاركة أكثر من 1700 شخص من جنسيات مغاربية في اتجاه معبر سلوم على الحدود الليبية المصرية ثم القاهرة ثم معبر رفح.

وتضمّ القافلة أكثر من 100 سيارة و18 حافلة انطلقت من تونس العاصمة مرورا بسوسة وصفاقس وحسي عمر وبنقردان، وكان في استقبالها أعداد كبيرة من التونسيين للتعبير عن مساندتهم وتشجيع المشاركين.

وتندرج قافلة الصمود ضمن تحرك دولي يعرف بـ”Global march to Gaza” تضم نشطاء ومنظمات من 32 دولة وتهدف لكسر الحصار على قطاع غزة عبر التوجه برّا إلى معبر رفح.