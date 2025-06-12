عاجل/ السجن لموظف بالبريد استولى على أموال حرفاء..وهذه التفاصيل..

باحث سياسي مصري: كيف يُسمح بدخول قافلة الصمود دون تنسيق رسمي..من يضمن بأنهم سيسيطرون على أعصابهم؟

السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري الجديد..

13 منتخبا حجزت مقعدها في مونديال 2026.. تعرف عليها..

كأس العالم للأندية : الإنقليزي غريليش خارج قائمة مانشستر سيتي

2025/06/12 أخبار, المصدر, رياضة

غاب لاعب مانشستر سيتي، جاك غريليش، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم النادي الإنقليزي اليوم الأربعاء للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة من 14 جوان الجاري إلى 13 جويلية المقبل.

وشارك غريليش صاحب الـ 29 عاما، الذي انتقل إلى السيتي في 2021 بأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 135 مليون دولار، قادما من أستون فيلا، أساسيا في 7 مباريات فقط في البطولة الإنقليزية الممتازة خلال موسم 2024-2025.

في المقابل، تم استدعاء اللاعبين الجدد ريان آيت-نوري وتيجاني رايندرس وريان شرقي، إضافة إلى الحارس ماركوس بيتينيلي للمشاركة في مونديال الأندية، كما يحضر رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، والعائد في نهاية الموسم الماضي بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وسيواجه السيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة بحلتها القديمة، كلا من الوداد الرياضي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn