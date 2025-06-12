كأس العالم للأندية : الإنقليزي غريليش خارج قائمة مانشستر سيتي

غاب لاعب مانشستر سيتي، جاك غريليش، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم النادي الإنقليزي اليوم الأربعاء للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة من 14 جوان الجاري إلى 13 جويلية المقبل.

وشارك غريليش صاحب الـ 29 عاما، الذي انتقل إلى السيتي في 2021 بأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 135 مليون دولار، قادما من أستون فيلا، أساسيا في 7 مباريات فقط في البطولة الإنقليزية الممتازة خلال موسم 2024-2025.

في المقابل، تم استدعاء اللاعبين الجدد ريان آيت-نوري وتيجاني رايندرس وريان شرقي، إضافة إلى الحارس ماركوس بيتينيلي للمشاركة في مونديال الأندية، كما يحضر رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، والعائد في نهاية الموسم الماضي بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وسيواجه السيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة بحلتها القديمة، كلا من الوداد الرياضي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.