الإحتفاظ بعسكري و4 أشخاص من أجل هذه التهمة..#خبر_عاجل

عاجل/ المعارضة المصرية تطالب بالسماح لـ”قافلة الصمود” بالدخول..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..حرارة تصل إلى 41 درجة..

عاجل/ المتحدّث باسم “قافلة الصمود” يرُد على بيان الخارجية المصرية

عاجل/ البرلمان: دعوة إلى إصدار بيان رسمي لدعم “قافلة الصمود”

2025/06/12 أهم الأخبار, تونس, سياسة

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، ياسي مامي، اليوم الخميس 12 جوان 205، السلطات التونسية إلى إصدار بيان رسمي يدعم قافلة الصمود”، مشيرًا إلى أهمية “التنسيق بين الأطراف الرسمية في كل من تونس وليبيا ومصر”.
كما دعا مامي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إلى “تشكيل تنسيقية رسمية تونسية مكوّنة من المشرفين على قافلة الصمود، عدد من النوّاب، وممثلين عن الهلال الأحمر، بهدف إيجاد الحلول والضغط وضمان وصول القافلة لآخر نقطة تماس مع الحدود الفلسطينية لتبلّغ رسالتها وتحقق أهدافها”.
وأشار مامي إلى انّ “عددًا من النواب بصدد تجهيز ملفاتهم من أجل الإلتحاق بقافلة الصمود جوًّا”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn