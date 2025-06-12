عاجل/ البرلمان: دعوة إلى إصدار بيان رسمي لدعم “قافلة الصمود”

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، ياسي مامي، اليوم الخميس 12 جوان 205، السلطات التونسية إلى إصدار بيان رسمي يدعم قافلة الصمود”، مشيرًا إلى أهمية “التنسيق بين الأطراف الرسمية في كل من تونس وليبيا ومصر”.

كما دعا مامي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إلى “تشكيل تنسيقية رسمية تونسية مكوّنة من المشرفين على قافلة الصمود، عدد من النوّاب، وممثلين عن الهلال الأحمر، بهدف إيجاد الحلول والضغط وضمان وصول القافلة لآخر نقطة تماس مع الحدود الفلسطينية لتبلّغ رسالتها وتحقق أهدافها”.

وأشار مامي إلى انّ “عددًا من النواب بصدد تجهيز ملفاتهم من أجل الإلتحاق بقافلة الصمود جوًّا”.