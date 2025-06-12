تجاوزت الـ820 ألفا: السعودية تكشف عن مصير أضاحي الحج

أكد المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، سعد الوابل، أنه تم تجميد ما يزيد على 820 ألف رأس من الاضاحي بتقنيات التبريد الصناعي الحديثة لضمان سلامتها وجودتها لحين توزيعها على المستفيدين في الداخل والخارج.

و أشار إلى أن تكنولوجيا تبريد الأضاحي أسلوب يحترم قيمة الأغذية ويحافظ على استدامتها.

وأضاف: “في كل موسم يزداد الاهتمام بكيفية حفظ لحوم الأضاحي بشكل آمن وصحي يليق بضيوف الرحمن بأفضل التقنيات، وبطاقة استيعابية تتجاوز مليون رأس، ضمن منظومة هي الأكبر من نوعها في العالم، لتصبح تجربة حفظ اللحوم في المملكة نموذجا عالميا يحتذى به، وهو ما يعكس الجهد المبذول الذي يبذله فريق العمل في كل خطوة من رحلة اللحوم، بدءا من الاستلام والفحص، مرورا بالتجميد والتخزين، وانتهاء بالتوزيع”.

وأكد أن كل أضحية هي هدية ثمينة يجب أن تصل إلى المستفيدين بأعلى جودة ممكنة، قائلا “لا نكتفي بالتجميد والتخزين، بل أيضا ضمان وصول اللحوم إلى الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة وفق أعلى معايير الرقابة والسلامة”.