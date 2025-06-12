عاجل/ ترامب: الهجوم الاسرائيلي على ايران قوي ومحتمل

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات حول برنامجها النووي، وقال إنه يريد تجنب الصراع مع إيران، والتوصل لاتفاق، مؤكدا “نحن قريبون للغاية”.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الخميس “لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل”، مستطردا “لا أريد أن توجه إسرائيل ضربة لإيران طالما هناك اتفاق”.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده أجرت محادثات جيدة مع إيران “ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي”، محذرا من احتمال نشوب صراع كبير في المنطقة. تأتي تصريحات ترامب، فيما نقلت قناة “سي بي إس” عن مسؤولين أميركيين قولهم “علمنا أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لضرب إيران ونصحنا رعايانا بمغادرة المنطقة”.