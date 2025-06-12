عاجل/ العثور على جثّة طفل باحدى البحيرات الجبلية وفتح بحث تحقيقي..

عاجل/ انزلاق حافلة سياحية في قرمبالية..وهذه التفاصيل..

5 سنوات سجنا لطفل نفذ براكاج لطالبة بمحطة مترو..#خبر_عاجل

عاجل/ على متنها 242 راكبا.. تحطم طائرة فور اقلاعها بهذا المطار..

عاجل/ ترامب: الهجوم الاسرائيلي على ايران قوي ومحتمل

2025/06/12 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات حول برنامجها النووي، وقال إنه يريد تجنب الصراع مع إيران، والتوصل لاتفاق، مؤكدا “نحن قريبون للغاية”.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الخميس “لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل”، مستطردا “لا أريد أن توجه إسرائيل ضربة لإيران طالما هناك اتفاق”.
وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده أجرت محادثات جيدة مع إيران “ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي”، محذرا من احتمال نشوب صراع كبير في المنطقة. تأتي تصريحات ترامب، فيما نقلت قناة “سي بي إس” عن مسؤولين أميركيين قولهم “علمنا أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لضرب إيران ونصحنا رعايانا بمغادرة المنطقة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn