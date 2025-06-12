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عاجل/ هذا ما تقرّر ضد الصحبي عتيق في قضية غسيل أموال

2025/06/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الخميس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق الى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع وانتظارا لنتائج أعمال تحضيرية مأذون بها قضائيا، مع الابقاء عليه رهن الايقاف، حسبما افادت به موزاييك.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قررت إحالة الصحبي عتيق على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمته ومتهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة بطرق غير قانونية والادلاء بشهادة زورا في جريمة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال.

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