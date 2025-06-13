عاجل/ إسرائيل تُغلق سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب قررت إغلاق سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.

وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية.

ولم تحدد البيانات إطارا زمنيا لاستمرار غلق السفارات.

وقالت البيانات “في ضوء التطورات الأحدث، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم، ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية”.