عاجل/ أهالي سرت يستجيبون لنداء “قافلة الصمود”..

أكدّت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، تفاعل عدد من أهالي مدينة سرت، بعد النداء الذي توّجه به صباح اليوم الجمعة، الناطق الرسمي باسم قافلة الصمود، وائل نوار، لمدّهم بمياه باردة وخيام، بعد أن توقفت القافلة عند مدخل المدينة، ومنعها من مواصلة التقدّم وتعليل ذلك بانتظار التعليمات، والحُصول على موافقة سلطات شرق ليبيا.

وأكدّت التنسيقية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، “أنّ هدف قافلة الصمود هو الاعتصام في معبر رفح وكسر الحصار عن غزّة، وقد تمّ إعداد جميع المشاركين وتوعيتهم بهذا الهدف مسبقا”.

وأشارت إلى “أنّ التوقف الإجباري الذي حصل عند بوّابة سرت، لم يكُن ضمن المُخطط له، ومازال التواصل قائما مع السلطات الليبية لإتمام ترتيبات استكمال المسار، بما يراعي احتياجاتهم وإجراءاتهم، والتي يتمّ الحرص على تلبيتها واحترامها دون المساس بهدف القافلة المتمثل في الوصول إلى معبر رفح”.

كما أكدّت القافلة “الاستجابة العظيمة من أبناء الشعب الليبي، حيث سارع العديد منهم إلى التوجه من أقرب المناطق لتزويد القافلة بالماء والطعام والخيام، مضيفة أنّ مساعدات عديدة مُقدّمة من أبناء الشعب الليبي، في طريقها إلى نقطة التخييم”.