عاجل/ العراق يرفع شكوى ضد اسرائيل امام مجلس الامن

أعلن العراق اليوم الجمعة 13 جوان 2025 رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران فيما وصفه بأنه “تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان “قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة”.

وطالبت مجلس الأمن باستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأكّدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن ثلاثة صواريخ وقعت هذا الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.