عاجل/ انطلاق تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية في جربة

انطلقت بلدية جربة ميدون أوّل أمس، في تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، ونفّذت أمس حملة مشتركة مع الشرطة البلدية شملت السوق الأسبوعية وأسفرت عن حجز كمية هامة من الاكياس سيتم إتلافها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفق كاتب عام بلدية ميدون علي القديري.

وأضاف القديري، في تصريح لـ”وات”، الجمعة، أن التفاعل كان إيجابيا من الباعة المنتصبين حيث استبدل عدد هام منهم الاكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد بأكياس اخرى بديلة، وتم حجز الاكياس الممنوعة من البقية دون ردود فعل سلبية، منوّها، في هذا الصدد، بالتجاوب الايجابي للمنتصبين بالسوق، وبسلاسة العملية التي تؤشر الى بداية طيبة في تطبيق هذا القرار، وتضافر الجهود من أجل جزيرة دون بلاستيك.

وسبق تنفيذ هذا التدخل الميداني، إصدار بلاغ دعت فيه البلدية أصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمنتصبين بالأسواق الاسبوعية والمتساكنين الى عدم استعمال هذه الاكياس، منبهة إياهم إلى أنّها في حال رصد الأكياس البلاستيكيّة ستتولى حجزها، وفي مرحلة لاحقة سحب التراخيص من المنتصبين بالاسواق الاسبوعية مرجع نظر البلدية.

وحسب القديري، فإن البلدية ستواصل طيلة شهر جوان الجاري حملاتها الميدانية بحجز الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد من المخالفين، على ان تقوم في حملات قادمة بسحب تراخيص الانتصاب ممن لم يمتثل للقرار وذلك في اطار حرصها على تطبيقه.

يذكر أن منع استعمال كيس البلاستيك ذو الاستعمال الوحيد من أجل “جربة بدون بلاستيك” هو قرار مشترك بين بلديات جربة الثلاث مؤرخ في جويلية 2022، إلا أن تفعيله تعثر رغم عقد عدة جلسات لتذليل الصعوبات امام تنفيذه، ورغم عدة مبادرات للتحسيس والتوعية سواء من البلديات او من المجتمع المدني، لتبادر بلدية ميدون بتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع في انتظار تحرك بقية بلديات الجزيرة اجيم وحومة السوق لتجسيده، سيما في ظلّ حرص السلط الجهويّة على تفعيله بكامل جزيرة جربة.