عاجل/ العثور على جثة كهل خمسيني مذبوحا في منزله

عثر اليوم الجمعة 13 جوان 2025، على جثة كهل يبلغ من العمر 55 سنة، مذبوحا بمنزله الكائن بمنطقة “المقطع” ببوعرقوب من ولاية نابل.

والضحية الذي توفي في ظروف مسترابة، يشتغل حارسا باحدى الملاهي السياحية بالحمامات.

هذا وتحولت الوحدات الامنية وممثل النيابة العمومية بالجهة لمعاينة الجثة ثم تم تحويلها لعرضها على الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل لتحديد أسباب الوفاة فيما تولت الوحدات الامتية بالجهة فتح تحقيق في هذه الحادثة للوقوف على ملابساتها وحيثياتها وفق ما افاد به مصدر امني في تصريح للديوان اف ام.