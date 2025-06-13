خامنئي: لن نتهاون في الرد والإسرائيلي سيعيش في بؤس مستمر.. #خبر_عاجل

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن “القوات المسلحة الإيرانية ستجعل الإسرائيلي يعيش في حالة من البؤس”، مؤكدا أن طهران لن تتهاون في الرد على الاعتداءات الأخيرة.

وأضاف خامنئي: “لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن، وسنجعل الإسرائيلي يعيش في خوف دائم وبؤس مستمر”، واصفا الهجوم الإسرائيلي بأنه كشف عن “الطبيعة الدنيئة للكيان الصهيوني”.

وفي وقت سابق توعد المرشد الإيراني في بيان نشرته وكالة “تسنيم” للأنباء، برد قاسٍ على الهجمات التي استهدفت بلاده، قائلا: “النظام الإسرائيلي لن يفلت من العقاب بعد هذه الجريمة”، مشدداً على أن “إسرائيل كتبت مصيراً مظلماً لنفسها بهذا الاعتداء، وستواجه تبعاته حتماً”.

وأكد خامنئي أن “اليد القوية لقواتنا المسلحة ستنال من المعتدي”، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.