عاجل/ بيان رسمي: تونس تُدين بأشدّ العبارات الهجوم الاسرائيلي على ايران

ادانت تونس بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر اليوم الجمعة 13 جوان 2025، وما اعتبرته “الاعتداء السّافر على سيادتها وأمنها في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولجميع القوانين والأعراف الدولية وهو ما يُقوّض أركان الأمن والسلم والاستقرار لا في المنطقة وحدها بل في العالم كلّه”.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، فان تونس تعتبر ان “الاعتداء الغاشم على إيران يُشكّل فصلا جديدا من سلسلة الجرائم والاعتداءات المتكرّرة والمتواصلة التي يرتكبها العدوّ الصهيوني ودليلا إضافيا على إمعان هذا الكيان في غطرسته وسياسته العدوانية”.

واكدت تونس تضامنها مع الشعب الإيراني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للتدخل الفوري والحازم من أجل وضع حدّ لعربدة الكيان الصهيوني وسلوكه العدواني وعدم الإفلات من العقاب.