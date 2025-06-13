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عاجل/ قافلة الصمود: تضييقات شديدة على الحركة ومنع وصول المساعدات إلى داخل المخيّم

2025/06/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في بلاغ مساء اليوم الجمعة، بأن “القوات الأمنية والعسكرية المحيطة بنقطة التخييم تقوم بممارسة تضييقات شديدة على الحركة (من وإلى نقطة التخييم)، وتقوم بمنع وصول المساعدات أو اللوجستيات إلى داخل المخيم، كما منعت بعض من غادر نقطة التخييم من الرجوع إليها”.

وأكّدت التنسيقية في بلاغها أنّ “مشكلة التشويش على الانترنت وقطع الاتصالات لا تزال مستمرة”. وأشارت إلى أنّ “المفاوضات لا تزال جارية حول مسار القافلة واستمراريتها داخل الأراضي الليبية باتجاه معبر السلوم”، مشدّدة على أنه “وفي الوقت الذي يجلس فيه جزء من رفاقنا مع السلطات المسؤولة، للتفاوض حول ترتيبات وإجراءات العبور التي تحترم القوانين الليبية والترتيبات الأمنية المطلوبة من طرفهم، تقوم السلطات بممارسة تلك التضييقات”. ..

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