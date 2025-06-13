عاجل/ شركات طيران تلغي رحلاتها إلى الشرق الأوسط..

شهدت حركة الطيران المدني اضطرابات واسعة في الشرق الأوسط اليوم الجمعة 13 جوان 2025 بعد الضربات التي نفذتها إسرائيل فجراً على منشآت عسكرية ونووية في إيران، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق مجالاتها الجوية، وأدى إلى تعليق وتحويل مسارات عشرات الرحلات الجوية.

إغلاق المجالات الجوية في عدة دول

وأعلنت كل من إسرائيل وإيران والعراق اولأردن وسوريا إغلاق مجالاتها الجوية، في أعقاب التصعيد العسكري.

وأشارت إسرائيل إلى أن طهران أطلقت طائرات مسيّرة كردّ على الهجوم، ما زاد من حدة التوترات في المنطقة وأجبر شركات الطيران على اتخاذ تدابير احترازية.

الخطوط القطرية وإير فرانس تعلقان الرحلات

قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى كل من إيران والعراق بشكل مؤقت، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

أما شركة إير فرانس فقد أعلنت تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد قرار إغلاق الأجواء الإسرائيلية.

لوفتهانزا والسويسرية تمددان فترات التجميد

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها إلى طهران حتى 31 جويلية، كما مددت تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب للفترة ذاتها.

من جانبها قررت شركة سويس إير التابعة للوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر، وإلى بيروت حتى نهاية جويلية.

الطيران الروسي والهندي يغيّران المسارات

أصدرت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) توجيهات لشركات الطيران الروسية بعدم التحليق فوق إسرائيل والأردن والعراق وإيران أو استخدام مطاراتها، مؤكدة أن القيود ستستمر حتى 26 جوان أو حتى إشعار آخر.

في السياق ذاته، أعلنت شركة إير إنديا عن تحويل وإعادة توجيه 16 رحلة دولية بين الهند وكل من لندن وكندا والولايات المتحدة، نتيجة للتطورات الأخيرة في إيران.

وأفاد موقع «فلايت أوير» بأن طائرتين هنديتين كانتا على وشك دخول المجال الجوي الإيراني لحظة تنفيذ الضربات، ما اضطرهما إلى العودة إلى مطاري الإقلاع. كما تم تحويل مسار رحلة بين لندن ونيودلهي فوق العراق، ما أدى إلى تأخر وصولها لمدة ساعة.

“أ ف ب”