”التونيسار” تعلن عن تغييرات في رحلاتها نحو باريس..#خبر_عاجل

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، أنه يُتوقّع حدوث اضطرابات كبيرة في مطاري باريس-أورلي (ORY) وباريس-شارل ديغول (CDG) اليوم الجمعة، نظرا لتوقّع عواصف رعدية قوية خلال نهاية اليوم في فرنسا، وخاصة في منطقة باريس الكبرى.

وذكرت الخطوط الجوية في بلاغ لها مساء اليوم، أن السلطات الجوية الفرنسية، طلبت من شركات الطيران تخفيض برنامج الرحلات بنسبة 20 بالمائة بمطار باريس-أورلي بين الساعة الرابعة بعد الظهر والعاشرة مساء بالتوقيت العالمي. وأكدت في هذا الإطار، أنه سيتم إلغاء الرحلة الجوية (تونس – أورلي – تونس) TU723 / TU722.

كما ستتم إعادة برمجة جميع المسافرين المعنيين على الرحلات التالية بتاريخ غد السبت 14 جوان 2025 :

*الرحلة الجوية TU2722: على الساعة الثالثة حسب التوقيت المحلي في تونس (تونس – أورلي)

*الرحلة الجوية TU724: على الساعة 17:45 حسب التوقيت المحلي في تونس (تونس – أورلي)

*الرحلة الجوية TU2723: على الساعة 07:20 حسب التوقيت المحلي في فرنسا (أورلي – تونس)

ودعت الخطوط الجوية التونسية المسافرين، إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، ومتابعة قنواتها الرسمية لمواكبة المستجدات،