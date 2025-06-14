الأردن ولبنان يُعيدان فتح المجال الجوّي.. #خبر_عاجل

أعلنت هيئة الطيران المدني في الأردن، السبت، عن إعادة فتح مجاله الجوي الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.

وجاء ذلك بعد يوم من تعليق الرحلات الجوية وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث اعترضت صباح أمس الجمعة، طائرات وأنظمة الدفاع الجوي في الأردن عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي للبلاد.

ومن جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، إعادة فتح المجال الجوي اللبناني في الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وأضاف أن القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات.