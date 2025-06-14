عاجل/ إيران: أي دولة تشارك في التصدي للهجمات ضد إسرائيل ستكون هدفاً لنا

أفاد إعلام رسمي إيراني بأن طهران حذرت أميركا وبريطانيا وفرنسا من أن قواعدها وسفنها في المنطقة ستستهدف إذا ساعدوا في التصدي للهجمات الإيرانية على إسرائيل

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية أن إيران أبلغت رسمياً كلاً من فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة بأنها ستبدأ بشنّ هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل.

وأكدت طهران أن أي دولة تشارك في التصدي للهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، ستكون هدفاً للقوات الإيرانية، التي ستستهدف جميع القواعد الإقليمية التابعة للدولة المتحالفة، بما في ذلك القواعد العسكرية في دول الخليج، والسفن والوحدات البحرية في الخليج والبحر الأحمر.

وإلى ذلك، أعلن مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، السبت، أن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر، وفق ما نقلت عنهم وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وقال مسؤول مطلع لوكالة فارس، نقلاً عن كبار القادة العسكريين: “إن الحرب التي بدأت مع بدء عدوان إسرائيل ستمتد إلى جميع المناطق والقواعد الأميركية في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وسيكون المعتدون هدفاً لرد إيران الحاسم والواسع”.

وأضاف المسؤول المطلع: “صرّح كبار المسؤولين العسكريين بأن هذه المواجهة لن تنتهي بإجراءات الليلة الماضية المحدودة، وستستمر الضربات الإيرانية اللاحقة، وسيكون هذا الإجراء مؤلماً ومؤسفاً للغاية للمعتدين”.

وكالات