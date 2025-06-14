انقطاع الكهرباء بهذه المناطق غدا الاحد.. #خبر_عاجل

أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ اليوم السبت، بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 15 جوان 2025، وذلك في إطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء، على الأماكن التالية:

* سوسة: (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال) : قصيبة الشط.

* المنستير (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا) : حي سقانص قرب مفترق الرئاسة.

* جمّال (من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال) : بلدية زاوية قنطش – طريق بني حسان – طريق المكنين – طريق سوسة وشارع الشهداء.

وأكدت الشركة أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.