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عاجل/ مصر: صدور تعليمات لسلطات الحدود بعدم دخول قافلة الصمود

2025/06/14 أهم الأخبار, سياسة

قال مصدر مصري مسؤول لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إنه قد “صدرت تعليمات واضحة لسلطات الحدود المصرية بعدم دخول قافلة الصمود المغاربية لعدم اتباع المشاركين فيها الضوابط اللازمة”.
و أضاف أنه “حتى لو سمحت سلطات شرق ليبيا بمرور تلك القافلة ووصولها للحدود المصرية فإنها لن تدخل”.
وتابع المصدر نفسه: “ما عقّد الموقف هو قيام بعض الأشخاص المحسوبين على تلك القافلة بتصرفات مريبة تضمنت حصول العشرات منهم على تأشيرات سياحية، لكن سلطات مطار القاهرة اكتشفت حضورهم للمشاركة في تلك القافلة، وتنظيم مسيرات إلى رفح، وهذا مخالف لطبيعة التأشيرات التي حصلوا عليها، فتم ترحيلهم لبلادهم مرة أخرى، وعدم السماح لهم بدخول البلاد”.
وشدد المصدر المصري على أن ‘بلاده لن تسمح بأي شيء يهدد أمنها القومي، أو يؤجج المواقف على حدودها من أشخاص لا تعلم خلفياتهم وأغراضهم وفي ظل أوضاع ملتهبة بالمنطقة”.

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