عاجل/ بالأسماء.. إسرائيل تعلن اغتيال 9 من ابرز العلماء النوويين الإيرانيين

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن سلاح الجو تمكن من تصفية 9 من أبرز العلماء والخبراء الذين لعبوا أدوارا محورية في تطوير البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال سلسلة من الغارات التي نفذت مع انطلاق عملية “الأسد الصاعد”.

وأفاد بيان الجيش أن العلماء التسعة يعدون من “العقول العلمية الفاعلة” في برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن كلا منهم يمتلك عقودا من الخبرة في مجالات دقيقة، مثل الفيزياء النووية، والهندسة الذرية، والكيماوية، وهندسة المواد.

وفيما يلي أسماء العلماء الذين تم اغتيالهم:

فريدون عباسي، خبير في الهندسة الذرية.

محمد مهدي طهرانجي، خبير في الفيزياء.

أكبر مطلب زاده، خبير في الهندسة الكيماوية

سعيد برجي، خبير في هندسة المواد.

أمير حسن فكهي، خبير في الفيزياء.

عبد الحميد منوشهر، خبير في فيزياء المفاعلات النووية.

منصور عسكري، خبير في الفيزياء.

أحمد رضا ذو الفقاري دارياني، خبير في الهندسة الذرية.

علي باكوايي كتريمي، خبير في الميكانيك.