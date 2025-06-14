عاجل/ ايران تستعد لهجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات القادمة..

قال التلفزيون الرسمي الايراني اليوم السبت أن إيران تستعد لشن هجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم السبت بسماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران، مؤكدة تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

وكان إيفي ديفرين متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد أنه لا تزال لإيران ترسانة قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي السبت إنه قصف منشأة تحت الأرض تضم صواريخ أرض-أرض وكروز في مدينة خرم آباد بغرب إيران.

وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين للصحافيين “هذا موقع مهم، حتى أنه تم عرضه سابقا في فيديو دعائي من قبل النظام الإيراني”، في إشارة الى لقطات عرضها الحرس الثوري في وقت سابق من هذا العام، قال إنها تعود لقاعدة صاروخية جديدة تحت الأرض.

وكالات