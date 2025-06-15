غدا : إنطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2025

يتوجه غدا الإثنين، 64 ألفا و65 تلميذا إلى مراكز الإمتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (السيزيام) دورة 2025، وذلك من بين 213 ألفا و508 تلاميذ مرسّمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي.

وتُجرى هذه المناظرة على إمتداد أيام 16 و17 و18 جوان الجاري حيث يُجري التلاميذ اختبارات العربية والانجليزية خلال اليوم الاول والفرنسية والايقاظ العلمي في اليوم الثاني والرياضيات خلال اليوم الثالث، وسجّلت هذه الدورة ارتفاعا ملحوظا في عدد المترشحين مقارنة بدورة 2024، حيث ارتفع العدد ب 5 آلاف و113 مترشحا، بعد أن بلغ في الدورة الماضية 58 ألفا و952 تلميذا.

وتُظهر المعطيات أن نسبة الإناث المترشحات تبلغ 55 بالمائة، أي ما يعادل 35 ألفا و127 تلميذة، مقابل 45 بالمائة من الذكور، أي 28 ألفا و938 تلميذا.

وسيتنافس المترشحون على 3 آلاف و850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية، وفق ما نص عليه قرار وزير التربية الصادر بتاريخ 12 ماي 2025، الذي ضبط طاقة الإستيعاب للمؤسسات المعنية بالمناظرة للعام الدراسي 2025-2026.

وخصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 302 مركز إختبارات كتابية و27 مركز ايداع ومركز تحويل المواضيع الى طريقة البرايل و8 مراكز اصلاح كما اتخذت جملة من الاجراءات الاستثنائية حيث سيتم تضخيم الخط لفائدة 12 تلميذا وموضوع مكتوب بطريقة البرايل واضافة ثلث الوقت لفائدة 54 تلميذا. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج مناظرة السيزيام يوم الأحد 4 جويلية 2025.