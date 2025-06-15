عاجل/ الرئيس الإيراني يفجرها ويحسم: لا مفاوضات فى ظل العدوان الإسرائيلي..

استبعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العودة إلى طاولة المفاوضات ما دامت الهجمات الإسرائيلية على بلاده مستمرة، مؤكدًا أن طهران لن ترضخ للضغوط أو المعايير المزدوجة.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال بزشكيان، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن من الخطأ الاعتقاد بأن إيران مستعدة للتفاوض بينما تتواصل الاعتداءات من قبل إسرائيل.

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو التصعيد، لكنها ستدافع عن نفسها بقوة إذا تعرضت للتهديد.

وأضاف أن طهران لطالما فضلت الحلول الدبلوماسية، إلا أن فرض شروط غير منطقية أو استمرار العدوان يجعل الحوار غير ممكن.

وكانت إسرائيل قد شنت، فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أحياء سكنية في طهران، إلى جانب مواقع عسكرية ونووية في مناطق متفرقة من إيران، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين وستة علماء نوويين على الأقل، إضافة إلى عشرات المدنيين. وردت طهران بقصف صاروخي طال عدة مدن إسرائيلية.