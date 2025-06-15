المُقاومة اليمنية تقصف إسرائيل بالتنسيق مع إيران..#خبر_عاجل

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، أنّها استهدفت مدينة يافا في وسط إسرائيل بعدّة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتنسيق مع طهران.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، يحيى سريع: “عمليتنا تناسقت مع العمليات التي نفّذها الجيش الإيراني ضد العدو الإسرائيلي”.

وأضاف أنّ الحوثيين استهدفوا “مواقع حساسة” في يافا.

ويأتي ذلك، بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات على العاصمة صنعاء محاولا اغتيال قيادي حوثي كبير.

وكشف مسؤول إسرائيلي أنّ “العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري”، دون الكشف عن نتيجة العملية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أخرى أنّ الغارات استهدفت غرفة تنسيق العمليات بين الحوثيين وإيران، مضيفة أنّ الاستهداف كان لعدد من قيادات الحوثيين، بينهم رئيس أركان الجماعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.