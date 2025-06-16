عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الطيب راشد..

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2025/06/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

مثل اليوم الاثنين 16 جوان 2025 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

وقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة الى موعد لاحق وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

يذكر أن الطيب راشد محال أيضا أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحد رجال الأعمال وآخرين وذلك في قضية تعلقت بالارتشاء وتبييض الأموال.

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