عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في “قافلة الصمود”

كشف أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه “رفض شخصيا أن يكون موجودا خلال انطلاق قافلة الصمود من تونس لأنه أراد أن تكون هذه القافلة شعبية وشبابية ولا يلوّنها أي حزب أو طرف سياسي”، مشددا على “إنهم يدعمون ويساندون قافلة الصمود لرفح الحصار عن غزة ودعم الفلسطينيين”.

وأضاف المغزاوي في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”، اليوم الاثنين 16 جوان 2025،: ” رفضت الحضور لأن هناك من يصطاد في الماء العكر ويريد توجيه الأنظار عن المهام النبيلة للقافلة.. اللي نجّمو نقدموه لهذه القافلة قدّمناه من مساعدات واتصالات لتسهيل مرورها داخل التراب الليبي”.

ودعا أمين عام حركة الشعب، السلطة التونسية إلى التحرّك من أجل إطلاق سراح المشاركين في قافلة الصمود الموقوفين في ليبيا.